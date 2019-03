Osmab errichtet Werkstatthalle für die Bühnen der Stadt Köln

Die Osmab Unternehmensgruppe errichtet auf einem knapp 22.000 m² großen, eigenen Grundstück im Stadtteil Kalk die neue Werkstatthalle für die Bühnen der Stadt Köln. Das Gebäude mit seinen verschiedenen maßgeschneiderten Bereichen wird bei Fertigstellung Ende 2020 ca. 8.125 m² Nutzflächen umfassen. In den Werkstätten werden zukünftig die Bühnenbilder, Dekorationen und Requisiten für die Oper Köln und dem Schauspiel Köln entstehen.

