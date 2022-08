Ortsansässige Investorenfamilie kauft am Rhein-Ruhr-Hafen

Die Immobilie in der Xantener Straße 14-16 in Mülheim an der Ruhr ist veräußert. Neuer Eigentümer ist eine ortsansässige Investorenfamilie, die den Ankauf zur Kapitalanlage getätigt hat. Die strategisch gute Lage direkt am Rhein-Ruhr-Hafen, dem größten Gewerbegebiet Mülheims, und die gute Substanz des Gebäudes waren die Hauptargumente für den Erwerb. Von den rund 1.800 m² vermietbare Fläche standen zum Ankaufzeitpunkt ca. 55% leer. Hiervon konnte bereits ein großer Teil nachvermietet werden. Das Maklerhaus Zerres u. Sohn führte die Vermittlung im Alleinauftrag durch.

