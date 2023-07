OrT Group legt feiert Grundsteinlegung für Main Yard in Frankfurt

Am vergangenen Donnerstag, dem 6. Juli 2023, wurde mit einer großen Abendveranstaltung die Grundsteinlegung für das Projekt Main Yard im Herzen Frankfurts gefeiert. Das Projekt zwischen Breite Gasse und Lange Straße, unweit der Zeil, wird von der OrT Group entwickelt und im Laufe des Jahres 2025 fertiggestellt.

