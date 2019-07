Orrick mietet 2.200 m² am Lenbachplatz

Rock Capital Group aus Grünwald hat ca. 2.100 m² Bürofläche an die Rechtsanwaltkanzlei Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP in seiner Liegenschaft Lenbachplatz 6 in München vermietet.

.

Das denkmalgeschützte Gebäude am Lenbachplatz 6 wurde von dem bekannten Architekten Emanuel von Seidl in den Jahren 1904-05 erbaut. Ursprünglich Sitz der Aachener und Münchener Versicherung war es dann für Jahrzehnte Sitz der traditionsreichen Süd-Chemie AG, die Anfang 2011 von der Schweizer Clariant AG übernommen worden war und zuletzt als Hauptverwaltung der Clariant-Geschäftseinheiten Catalysts und Functional Minerals sowie einiger Serviceeinheiten fungierte. Das Gebäude am Lenbachplatz 6 verfügt über insgesamt ca. 3.000 m² Büro-, Laden- und Lagerflächen. Nach der Vollvermietung der gesamten Büroflächen in 5 Etagen an Orrick Herrington & Sutcliffe LLP stehen jetzt noch ca. 900m² Fläche im Erd- und Untergeschoss für Einzelhandel-, Gastronomie-, Showroom- oder Büronutzung zur Vermietung zur Verfügung, wobei hier bereits mit diversen Mietinteressenten sehr konkrete Mietvertragsverhandlungen laufen.



Peter G. Neumann, Geschäftsführer Rock Capital Group fügt hinzu, „Nach umfangreicher Modernisierung der denkmalgeschützten Liegenschaft werden die Flächen von Orrick LLP nächstes Jahr bezogen. Wir gehen davon aus, dass auch die restlichen Flächen im Erdgeschoss bis zum diesem Zeitpunkt vermietet und bezogen werden. Nach dem erfolgreichen Projekt Lenbachplatz 6 werden wir in Kürze auch mit der Vermarktung der Vermietungsflächen im Oskar33 am Oskar von Miller Ring 33 starten. Auch hier eine exklusive Büroliegenschaft in bester Citylage am Altstadtring von München.“



CBRE betreute den Mieter Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP bei dem Mietvertragsabschluss. Bei der Vertragsabwicklung wurde Rock Capital Group von der Rechtsanwaltskanzlei Wagensonner juristisch beraten.