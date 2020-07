Das Landlord-Advisory Team von Blackolive ist vom Projektentwickler Orka Development exklusiv mit der Vermarktung von insgesamt rund 48.000 m² Büromietfläche in den beiden Neubauprojekten Airgate One in Raunheim und Westpark in Frankfurt beauftragt.

Außenansicht des Airgate One in Raunheim.

Fotos: Photo by The Salt/DIG



