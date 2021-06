Orion zieht ins Sky Eschborn

Das Chemieunternehmen Orion Engineered Carbons hat rd. 1.600 m² in der Bestandsprojektentwicklung „Sky Eschborn“ der Cilon GmbH langfristig angemietet. Das aktuell in Frankfurt-Niederrad ansässige Unternehmen wird die neuen Räumlichkeiten im 2. Quartal 2022 beziehen.

Das 12-geschossige Bürogebäude in der Frankfurter Straße 60-68 in Eschborn wird seit 2018 umfangreich revitalisiert und auf einen Neubaustandard gebracht. Im vergangenen Jahr haben unter anderem Mobis Parts Europe, Glovis Europe, beides Unternehmen der Hyundai Motor Group [wir berichteten], und ein renommierter Personaldienstleister langfristige Mietverträge abgeschlossen [wir berichteten]. Mit der neuen Vermietung erreicht Cilon einen Vermietungsstand von rund 90% innerhalb eines Jahres. Auch alle Restflächen befinden sich in fortgeschrittenen Verhandlungen. „Der weitere Mietvertragsabschluss bestätigt erneut die zukunftsweisende und krisenresistente Konzeption unseres Objektes und unterstreicht die nachhaltige Vermietbarkeit“, so Projektleiterin Lara Eisenmann. Die geplante Fertigstellung des Projektes ist für Ende 2021 vorgesehen.