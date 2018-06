Orgrimmar Supply Chain mietet langfristig Gewerbefläche in Buchholz

Die Orgrimmar Supply Chain GmbH hat zum 1. Juni 2018 in der Ritscherstraße 11 in Buchholz langfristig eine Gewerbefläche mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 2.357 m² gemietet. Die Immobilie in der Nordheide verfügt über ca. 2.016 m² Lagerfläche, ein Meisterbüro (ca. 36 m²), rd. 305 m² Bürofläche und fünf PKW-Stellplätze. Vermieter ist die BO & Yang Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH. Engel & Völkers Commercial Hamburg war beratend und vermittelnd tätig.

