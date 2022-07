Orcapital übernimmt Vermietungsmanagement für Humboldt Forum

Die Orcapital agiert seit neuestem als Berater und Vermietungsmanager für das Humboldt Forum in der Max-Planck-Straße 3 in Aschheim. Eigentümer der rd. 12.000 m² großen Büroimmobilie ist die Demire AG. Die als Humboldt Forum repositionierte Immobilie ist Teil des Humboldt Park und verfügt derzeit über vakante Mietflächen von ca. 3.400 m² Büro- und Serviceflächen, die in verschiedenen Größen teilbar sind. Im Rahmen der Vermietungsmaßnahmen wird ein Musterbereich eingerichtet, der die vielseitigen Möglichkeiten vor Ort darstellt.

