Orca Living meldet Vollvermietung von Wohn- und Geschäftshaus in München

Orca Living meldet die erfolgreiche Vollvermietung des Wohn- und Geschäftshauses in der Frauenstraße 8 am Münchner Viktualienmarkt. Durch aufwendige Sanierungsmaßnahmen sind in dem denkmalgeschützten Gründerzeitbau acht hochwertige Wohnungen und drei exklusive Gewerbeflächen entstanden.

Unter den neuen Mietern ist eine renommierte Werbeagentur aus Hamburg, die ihren zweiten Standort in München eröffnet. Von der Immobilie und dem Standort überzeugt wurde auch ein Friseur- und Kosmetiksalon. Zudem erwartet die Münchnerinnen und Münchner in der Frauenstraße 8 demnächst eine Design-Location mit einem Fashion- und Bar-Konzept.



Orca Living war exklusiv mit der Vermietung seitens des Eigentümers alleinbeauftragt.