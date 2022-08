Der Coworking-Anbieter kündigt seinen ersten Standort in Süddeutschland an. Auf über 3.000 m² wird Orangery Coworking in den Nu Park Dachau einziehen. Neben hochmodernen Büros und Meetingräumen werden besondere Service- und Community-Angebote realisiert. Highlight der maßgeschneiderten Umsetzung durch die Hubert Haupt Immobilien Holding ist eine große Dachterrasse mit München- und

Fotos: Hubert Haupt Immobilien Holding



[…]