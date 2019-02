Oracle mietet 3.500 m² im Berliner Edge Grand Central

Edge Grand Central Berlin

© Edge Technologies

Oracle wird Mieter im Edge Grand Central in der Berliner Europacity. Der globale Anbieter von Enterprise Cloud Computing mietet rund 3.500 m² der insgesamt rund 20.000 m² Nutzfläche im Edge Grand Central und wird mit der Fertigstellung des Gebäudes im Jahr 2020 einziehen.

.

Das neunstöckige Gebäude in der Invalidenstraße 63 ist das weltweit erste Neubauprojekt, das auf der einheitlichen Technologieplattform von Edge Technologies entwickelt wurde. Diese bildet die Basis für eine Vielzahl effizienter digitaler Lösungen, die den ökologischen Fußabdruck des Gebäudes minimieren und das Wohlbefinden der Nutzer maximieren soll. Dafür wurde Edge Grand Central Berlin von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) mit Platin und vom International Well Building Institute (IWBI) mit Well Gold Core&Shell vorzertifiziert [wir berichteten].



Für das Neubauprojekt in der Hauptstadt wurde bereits im November nur wenige Wochen nach der Grundsteinlegung am 25. September 2018 [wir berichteten] mit der MDax-gelisteten Scout24 AG der Hauptmieter für Edge Grand Central Berlin präsentiert. Scout24 mietet insgesamt 14.000 m² Bürofläche. Mit den beiden Mietern Scout24 und Oracle ist das Gebäude schon kurz nach dem Baustart voll vermietet. Weiterhin werden im Edge Grand Central auch zusätzliche Co-Working Flächen angeboten.