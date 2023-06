Optineo: Wöhr + Bauer feiert offizielle Eröffnung

Die Eigentümer und Bauherren Wöhr + Bauer und Familie Maltz haben einige Gäste, darunter auch auch Stadtbaurätin Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk und Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner, am 26. Juni 2023 zu einem Blick hinter die Kulissen geladen.

.