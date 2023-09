Optimum’s GREF IV baut Hauptstadt-Portfolio aus

Der Assetmanager investiert für seinen German Real Estate Fund IV (GREF IV) in diesem Jahr schon das zweite Mal in der deutschen Hauptstadt. Die erworbenen Wohnimmobilie liegt in der Mansteinstraße in Berlin-Schöneberg.

.

Die 1.905 m² große Wohnimmobilie in der Mansteinstraße in Berlin-Schöneberg wurde von einer privaten Erbengemeinschaft erworben. Optimum Asset Management bringt die Immobilie in den German Real Estate Fund IV von Optimum (GREF IV) ein, der damit seine sechste Akquisition abschließt. Erst im Juli hatte der Assetmanager erfolgreich eine Off-Market-Transaktion im Reuterkiez in Neukölln abschließen können [wir berichteten].



Die neu erworbene Immobilie wurde im Jahr 1893 im typischen Berliner Baustil erbaut und in den Jahren 2001 und 2022 saniert. Sie verfügt das fünfstöckige Gebäude über 1.631 m² für 17 Wohneinheiten und zusätzlich 274 m² für zwei Gewerbeeinheiten. Das im nördlichen Teil des familienfreundlichen Berliner Stadtteils Schöneberg gelegene Objekt verfügt über eine hervorragende Verkehrsanbindung und ist 150 m vom U-Bahnhof Yorckstraße entfernt.



„Die Grundlagen für Investitionen in Berlin sind nach wie vor überzeugend. Als internationale Metropole für Wirtschaft, Innovation und Politik profitiert Berlin von einem starken Bevölkerungswachstum, niedriger Arbeitslosigkeit und zunehmender Urbanisierung. Berlin wächst schneller als der Rest des Landes und ist ein weltweit attraktiver Wirtschaftsstandort und ein Spitzenreiter in der Technologiebranche. Infolge des starken Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums in Berlin ist die Nachfrage nach Wohnraum stark gestiegen, wohingegen das Angebot nicht mithalten konnte.“, sagt Alberto Matta, Chairman und Gründer von Optimum Asset Management.