Optimum legt vierten Deutschland-Fonds auf

Optimum Asset Management ist mit seinem vierten Deutschland-Fonds am Start: Der “German Real Estate Fund IV” verfolgt wie der Vorgängerfonds eine Value-add-Strategie. Auf der Agenda stehen Wohn- und Büroimmobilien in Berlin, des weiteren kämen auch Investments in Hamburg, Dresden, Leipzig, Köln und Düsseldorf in Betracht. Der Fonds hat ein Zielvolumen von 250 bis 300 Mio. Euro, die Objektgrößen liegen in der Regel zwischen 10 und 40 Mio. Euro. Lesen Sie hier mehr ...

