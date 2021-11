Optimum kauft Value-Add-Objekt in Weißensee

Die Akquisition fand im Rahmen eines Off-Market-Deals für einen durch Optimum Asset Management verwalteten Spezial-Immobilienfonds statt. Verkäufer der Liegenschaft ist ein in Österreich ansässiges Family Office.

.

Das 1995 fertiggestellte Bürogebäude an der Ecke Gustav-Adolf-Straße 132 / Bühringstraße 2‑14 verfügt über ca. 15.000 m² flexibel aufteilbare Nutzflächen auf vier Etagen sowie genehmigtes Aufstockungspotenzial, eine Tiefgarage bietet 263 PKW-Stellplätze auf zwei Ebenen. Die Gesamtfläche des Grundstücks beläuft sich auf etwa 7.700 m². Ankermieter der Immobilie ist mit einer Laufzeit bis Ende 2023 das Land Berlin, Verträge mit weiteren Mietern laufen sukzessive ebenfalls bis zum Jahresende 2023 aus. Die Value-Add-Strategie von Optimum sieht nach Beendigung der Mietverträge eine umfassende Revitalisierung der Flächen vor.



„Mit der Akquisition verstärken wir das Engagement unseres Fonds an einem der wichtigsten Bürostandorte Deutschlands strategisch weiter. Das Objekt in Berlin Weißensee überzeugt mit einer gut erhaltenen Substanz bei hohem Aufwertungspotenzial und wird unseren institutionellen Investoren nach der Revitalisierung und Neupositionierung langfristig stabile Erträge sichern. Unser Ziel ist es, das Objekt in der Nutzung wie auch im Betrieb effizienter zu machen, und somit langfristig zu einer nachhaltigeren Immobilienwirtschaft beizutragen“, sagt André Gretsch, Head of Portfolio Management bei Optimum Asset Management.



„Das Bürogebäude in Weißensee bietet umfangreiche Ausbau- und Optimierungsmöglichkeiten, entsprechend sehen wir hier Mietsteigerungspotenzial. Bei weiterhin geringem Flächenangebot und einer begrenzten Entwicklungspipeline werden Value-Add-Objekte wie dieses zunehmend attraktiver für unsere nationalen wie internationalen Investoren. Vor diesem Hintergrund erwarten wir für Berlin besonders in diesem Segment eine weiterhin steigende Nachfrage“, ergänzt Heiko Franke, Prokurist bei Knight Frank Berlin, der die Transaktion begleitet hat.