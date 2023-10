Optimum füllt Pankower Immobilie

Optimum Asset Management hat mit dem Ingenieur- und Architekturbüro IGH einen Mietvertrag für sein 15.000 m² großes Bürogebäude in der Gustav-Adolf-Straße in Berlin-Pankow unterzeichnet. Dies ist der zweite Mietvertrag, der in diesem Sommer für diese Immobilie unterzeichnet wurde.

Die IGH hat sich bereit erklärt, 530 m² des fünfstöckigen Geschäftsgebäudes für eine Laufzeit von fünfzehn Jahren zu mieten. Das im November 2021 erworbene Objekt in Berlin-Weißensee, in unmittelbarer Nähe des Stadtteils Prenzlauer Berg und des Alexanderplatzes gelegen, wurde kürzlich umfassend saniert. Die Immobilie war das erste Objekt des German Real Estate Fund IV (GREF IV) von Optimum.