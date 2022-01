Optimismus für die europäischen Immobilienmärkte 2022

Im Jahr 2022 könnten sich die europäischen Immobilienmärkte – trotz Restriktionen und Einschränkungen im Jahr 2021 – wieder in Richtung des vor-pandemischen Niveaus bewegen – so die Analyse von CBRE im Rahmen des jährlichen EMEA Real Estate Market Outlooks.

.

Wirtschaft

Der Immobiliendienstleister geht davon aus, dass das BIP im Euroraum im Jahr 2022 um 4,7 % wachsen wird, was auf den Nachholbedarf bei den Verbraucherausgaben zurückzuführen ist. Die Inflation dürfte in der ersten Jahreshälfte 2022 auf einem hohen Niveau bleiben, bevor sie in der zweiten Jahreshälfte auf 2 % zurückgeht. Die Hauptrisiken für das Tempo des Aufschwungs und die Inflation: steigende Covid-19-Fälle aufgrund der Omikron-Variante, mögliche Lockdowns, Engpässe in der Lieferkette und steigende Energiepreise. Es wird erwartet, dass die langfristigen Zinssätze gegenüber dem sehr niedrigen Niveau auf dem Höhepunkt der Pandemie leicht ansteigen werden, allerdings sollten die Aussichten für erstklassige Immobilien günstig bleiben.



Investitionen und ESG

CBRE prognostiziert, dass die Gesamtinvestitionen in europäische Gewerbeimmobilien im Jahr 2022 um bis zu 5 % steigen werden, was eine Rückkehr zum Niveau vor der Pandemie bedeutet. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Wohn- und Logistikimmobilien besonders stark bleiben wird, wobei die steigende Nachfrage der Nutzer und der begrenzte Bestand an erstklassigen Immobilien auch die Nachfrage der Investoren nach Büroimmobilien anheizen wird.



Europa führt weiterhin bei den regulatorischen Bemühungen, Kapital in nachhaltige Vermögenswerte zu investieren. CBRE geht davon aus, dass sich die Anlagestrategien zunehmend auf die Diversifizierung und auf verschiedene Risikoquellen statt auf verschiedene Assetklassen konzentrieren werden. Auf kohlenstoffintensive Anlagen werden aufgrund strengerer Vorschriften immer höhere Abschläge erhoben und Investoren müssen sicherstellen, dass sie auf diese Veränderungen vorbereitet sind. 2022 werden Märkte mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und Strategien zur Minderung des Klimarisikos als Investitionsziele die Nase vorn haben. CBRE geht davon aus, dass Unternehmen ESG-Kriterien rasch in ihre Entscheidungsfindung und Strategie integrieren werden.



Büromärkte

Die Büromärkte in ganz Europa gehen mit einer positiven Vermietungsdynamik in das neue Jahr. Diese Dynamik sollte sich laut CBRE im Jahr 2022 noch weiter verstärken. Unterstützt wird dies durch das Wachstum der bürobasierten Beschäftigung, für die 2022 ein Anstieg von 1-2 % prognostiziert wird. Auch wenn die Büromärkte immer noch unter dem Niveau von vor der Pandemie liegen dürften, rechnet der Immobiliendienstleister mit einem Wachstum der Gesamtvermietungen von 20 bis 25 %. Das verfügbare Büroangebot scheint in einigen europäischen Städten seinen Höchststand erreicht zu haben, sodass CBRE für 2022 mit einer Verknappung des Angebots und einem Rückgang der Leerstände in vielen der wichtigsten Märkte rechnet.



Retail

Obwohl sich die Einzelhandelsumsätze im Jahr 2021 erholt haben, bleiben die Umsätze im stationären Handel unter Vor-Pandemie-Niveau. Es ist noch nicht vorhersehbar, wie sich dies im Jahr 2022 entwickeln wird. Zu den Risiken gehören die durch die steigende Inflation verursachten höheren Kosten für Konsumgüter, die Kosteneskalation in der Lieferkette und mögliche Zinserhöhungen. CBRE ist der Ansicht, dass der Erfolg des stationären Einzelhandels von einer starken Omnichannel-Strategie und einer Verbindung von Online- und Offline-Erlebnissen abhängen wird. Bei den Investitionen im Einzelhandel ist eine Erholung festzustellen, da die Investoren auf die attraktiven Preise in diesem Sektor reagieren. Vor allem Fachmarktzentren und Lagerhäuser sind wieder attraktiv geworden, ein Trend, der sich nach Einschätzung des Immobiliendienstleisters auch 2022 fortsetzen wird.



Logistik

Laut CBRE werden die Investitionsvolumina in der Assetklasse Logistik im Jahr 2022 wahrscheinlich hoch bleiben, da viel Kapital in diesen Sektor fließt. Unterstützt durch die wachsende Nachfrage der Nutzer wird erwartet, dass dieser Sektor eine der bevorzugten Optionen für Investorenportfolios bleiben wird. Folglich wird sich der Wettbewerb um Grundstücke und die besten Objekte verschärfen. Die Experten von CBRE erwarten, dass sich das Mietwachstum beschleunigen wird, um die niedrigen Renditen zu stützen, die in einigen Märkten sogar weiter in Richtung 3% sinken könnten. Bei neuen spekulativen Entwicklungen werden zunehmend ESG-Standards berücksichtigt. Damit werden die Anforderungen von Unternehmen erfüllt, die nachhaltige Lagerhäuser wünschen – ein Trend, der sich nach Einschätzung des Immobiliendienstleisters bis 2022 fortsetzen wird.



Multifamily

Auch im Jahr 2022 sollte sich der europäische Mehrfamilienhaussektor robust zeigen und wird voraussichtlich weiter wachsen – sowohl in Bezug auf das Volumen als auch den Anteil am Gesamtinvestitionsmarkt. Es wird erwartet, dass der Mangel an bestehenden Produkten die Investoren zu Forward-Käufen sowie zu Fusionen und Übernahmen bewegen wird. Diese Strategien dürften sowohl in den etablierten als auch in den aufstrebenden Märkten zu größeren Transaktionen führen. Auch die Sekundärmärkte werden voraussichtlich weiter an Dynamik gewinnen. Die Regulierung wird weiterhin ein hemmender Faktor sein, insbesondere für das Mietwachstum, aber die hohe Mieternachfrage und die insgesamt günstigen Aussichten für den Sektor werden diese Einschränkungen wahrscheinlich aufwiegen.



„Das Jahr 2021 war zwar nicht so stark von der Pandemie geprägt wie 2020, aber das Auftreten der Omikron-Variante, der Anstieg der Covid-Fallzahlen und die Einführung neuer Beschränkungen in Teilen Europas zeigen die anhaltenden Risiken. Dennoch gibt es Grund für Optimismus: der Aufschwung sollte sich 2022 fortsetzen, wobei einige Sektoren sehr gut abschneiden werden. Das Jahr 2022 wird einen Wandel in der Rolle der ESG in allen Sektoren bringen, was die Verbesserungen beschleunigen wird, die notwendig sind, um die Verbindungen zwischen Strategie und Aktion zu stärken”, kommentiert Richard Holberton, Senior Director, EMEA Research, CBRE.