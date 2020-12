Optima und Hammer beginnen mit Rohbau für Hybrid-Office in Obersendling

Für das Büro- und Gewerbeobjekt South Horizon Munich – kurz SOHO Munich – im Münchner Süden starten die Baumaßnahmen. Nachdem im ersten Quartal des Jahres 2020 der Abriss des Altbestandes auf dem Gelände erfolgt war, verlief der Aushub der Baugrube planmäßig. Nun startet der Rohbau des sechsgeschossigen Gebäudes. „Wir befinden uns trotz erschwerter Umstände durch die Corona-Pandemie mit den Baumaßnahmen exakt im Zeitplan“, sagt Hans Hammer, Vorstandsvorsitzender der Hammer AG.

.