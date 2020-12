Optima übergibt M8 Work & Create an Mieter und Investor

Das Kreativquartier im Werksviertel erhält ein weiteres neues Büroquartier. Das von Oliv Architekten entworfene Loftgebäude M8 Work & Create an der Mühldorfstraße mit rund 16.000 m² BGF wurde an den Käufer Real I.S. AG übergeben, die sich das Gebäude Mitte 2019 kaufvertraglich gesichert hatten [Optima verkauft Münchner M8 an Real I.S.].

