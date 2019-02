Optima meldet Vollvermietung im Münchener „M8 – Work & Create“

M8 – Work & Create

© Oliv Architekten / Optima-Aegidius-Firmengruppe

Mit einem weiteren Abschluss zu Beginn 2019 meldet die Optima-Aegidius-Firmengruppe einen Vermietungsstand von knapp 16.000 m² im „M8 -Work & Create“ in der Mühldorfstraße 8. Der Softwareanbieter Think Project! hat knapp 3.000 m² in den verbleibenden Flächen auf Vermittlung von Igenus Immobilien angemietet.

.

Mit den Ankermietern Jochen Schweizer mydays Group, dem Softwareunternehmen Brainloop AG und dem Coworking-Betreiber Spaces ist das loftartige Ensemble, das von Oliv Architekten konzipiert wurde, nun zu 98 % vermietet. Die Fertigstellung ist für Anfang 2020 geplant. Die Mieten im Werksviertel liegen nun bei 30 Euro/m².



„Wir sind selber etwas überrascht, wie gut unser Konzept mit den an die Industriebauten vergangener Zeiten angelehnten Architektur bei den Mietern ankommt. Wir haben nun bei 3 Objekten mit unseren Loft-Konzepten und einem Projektvolumen von rund 500 Mio. Euro eine Vorvermietung von fast 50.000 m² erreicht“, teilen die Vorstände der Optima-Aegidius-Firmengruppe Dr. Jens und Dr. Ulf Laub mit.