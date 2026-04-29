Bonitätsstarke Mieter
Optima erweitert Dresden-Portfolio: Ankauf der Devrientstraße 1-5
Im Rahmen ihrer Investitionstätigkeiten in Dresden hat die Optima-Aegidius-Firmengruppe ihr Dresden-Portfolio erweitert. Im Dezember 2025 wurde das rund 12.000 m² umfassende Büro- und Verwaltungsgebäude in der Devrientstraße 1-5 von der MEAG, Vermögensmanager von Munich Re und Ergo, erworben.
Der fünfgeschossige Bau aus den 90er Jahren ist nahezu vollständig vermietet. Die bonitäts- sowie zukunftsstarken Ankermieter Commerzbank, Freistaat Sachsen sowie Gerl Dental garantieren einen soliden Cashflow. Die Immobilie befindet sich in hervorragender Innenstadtlage, fußläufig zum Taschenbergpalais. Auch kulturelle Hotspots wie die Semperoper und der Dresdener Zwinger liegen in der direkten Nachbarschaft.
„Ungeachtet der aktuellen schlechten Stimmung im Bürosegment werden wir auch künftig Büroobjekte in Premium-Lagen mit ausgezeichneten Mietern akquirieren, sofern der Preis stimmt“, sagen die Vorstände der Optima-Aegidius-Firmengruppe Dr. Jens Laub und Dr. Ulf Laub.
Dem Ankauf waren bereits diverse Investments vorausgegangen: Seit 2013 investiert und entwickelt die Optima-Aegidius-Firmengruppe zusammen mit diversen Family Offices erfolgreich in Dresden. Das Gesamtengagement in der sächsischen Hauptstadt umfasst mittlerweile über 175 Mio. Euro.
CBRE war vermittelnd tätig. Der Ankauf wurde von der DZ Hyp München finanziert.