Optima erweitert Dresden-Portfolio: Ankauf der Devrientstraße 1-5

Im Rahmen ihrer Investitionstätigkeiten in Dresden hat die Optima-Aegidius-Firmengruppe ihr Dresden-Portfolio erweitert. Im Dezember 2025 wurde das rund 12.000 m² umfassende Büro- und Verwaltungsgebäude in der Devrientstraße 1-5 von der MEAG, Vermögensmanager von Munich Re und Ergo, erworben.

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