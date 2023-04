Optima-Aegidius und Hammer steigen bei 1.000 Satellites ein

Die Optima-Aegidius-Firmengruppe und die Hammer AG sind eine strategische Beteiligung an dem Flex Office-Anbieter 1.000 Satellites eingegangen. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung haben sich die beiden Unternehmen mit einem siebenstelligen Betrag an dem dynamisch wachsenden Spin-Off der BASF beteiligt.

