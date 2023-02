In Nordhafen Nähe wird ein neues Büroprojekt entstehen: Die Optima-Aegidius-Firmengruppe wird gemeinsam mit Competo Capital Partners und der IKR Bauträger- und Beteiligungsgesellschaft den Büroturm „Port One Berlin“ an der Europacity errichten. Das Projektvolumen wird mit rund 300 Mio. Euro beziffert.

[…]