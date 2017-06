Optima-Aegidius startet 100 Mio. Euro-Projekt an der Spree

Berliner Großprojekt Spree-One

Auf dem Areal des ehemaligen Spree-Towers in Berlin Charlottenburg an der Dovestraße 1-5 rollen seit Anfang 2017 die Bagger. Wo früher die TU Berlin und zwischenzeitlich die Deutsche Bundesbank ihren Sitz hatten, wurde Ende 2016 der Abriss des 25.000 m² umfassenden 70-er Jahres Komplexes am Zusammenlauf von Landwehrkanal und Spree gestartet. Nach langjährigen Planungsrunden wird nun unter der architektonischen Leitung von Nöfer Architekten das rund 20.000 m² große Projekt Spree-One mit Spree-One Factory Loft Office & Spree-One Living gebaut.

.

Der Spreeturm mit Büros und Einzelhandel umfasst rund 12.000 m² BGF direkt am Landwehrkanal. Die Büros sind auf open space-Flächen ausgelegt und verfügen alle über Wasserblick. Die Mietansätze werden bei knapp unter 20 Euro/m² liegen. Über dem Einzelhandel, der bereits langfristig an Edeka vermietet ist, erstreckt sich ein außergewöhnlicher Hochgarten hinter einer Glasfassade auf rund 1.500 m². Im direkten Anschluss an die Bürolofts werden 155 Wohnungen unter dem Label Spree-One Living mit Größen zwischen 25 und 65 m² erstellt. Hier sollen die Mieten bei 15 Euro/m² liegen.



Erste Anfragen für den Loftoffice-Bereich werden bereits vor Rohbaubeginn verhandelt. Auf dem zehnstöckigen Bürohochhaus, das einen freien Blick über die ganze Stadt ermöglicht, entstehen Gemeinschaftsgärten, die mit der fußläufigen Nähe zur TU möglichst viele innovative Firmen und Inkubatoren anziehen sollen.





Optima-Aegidius startet das Berliner Großprojekt Spree-One.



Eine Aufwertung erfährt mit dem Neubau Spree-One auch das 1994 von der Optima erstellte Wohnprojekt Spreeresidenz mit knapp 300 Einheiten. Die Wohnungen werden hier im Secondhandmarkt derzeit für rund 4.000 Euro/m² plaziert. Die Preise für Neubauten streifen in diesem Umfeld aktuell bereits die 6.000 Euro/m²-Marke.



Der gesamte Umgriff in Charlottenburg-Nord steht ohnehin derzeit durch die geplante Werkbundsiedlung vis-à-vis der Dovebrücke im Fokus der Projektentwicklerszene. Charlottenburg-Nord entwickelt sich immer mehr zu einem beliebten Kiezquartier mit Ausdehnung der Universitäten und einer lebendigen Gastroszene aus Wedding und Tiergarten.



Ausgehend von den aktuellen Engpässen am Berliner Büromarkt gehen die Vorstände der Optima-Aegidius-Firmengruppe Dr. Jens und Dr. Ulf Laub davon aus, dass mit Fertigstellung des Quartiers Ende 2018 ein nach wie vor guter bis sehr guter Mietmarkt gegeben sein wird. Das Gesamtprojekt dürfte bei 100 Mio. Euro auslaufen. Die HVB Unicredit finanziert die Großmaßnahme an der Spree, die ohne Vorverkaufs- oder Vermietungsauflagen gestartet werden konnte.