Optima-Aegidius kauft 450 Wohnungen in Dresden

Die Optima-Aegidius-Firmengruppe hat ihr Dresdner Wohnungsportfolio deutlich erweitert. Mit dem Zukauf von rund 65.000 m² wächst der Bestand auf knapp 750 Wohnungen. Verkäufer war unter anderem die Mähren, das Investitionsvolumen liegt bei über 100 Mio. Euro.

