100 Mio. Euro Investitionen
Optima-Aegidius kauft 450 Wohnungen in Dresden
Die Optima-Aegidius-Firmengruppe hat ihr Dresdner Wohnungsportfolio deutlich erweitert. Mit dem Zukauf von rund 65.000 m² wächst der Bestand auf knapp 750 Wohnungen. Verkäufer war unter anderem die Mähren, das Investitionsvolumen liegt bei über 100 Mio. Euro.
Insgesamt hat die Riverside Invest 450 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von rund 65.000 m² erworben. Das Portfolio verteilt sich auf die Stadtteile Strehlen, Prohlis/Neustadt und Friedrichstadt. Unter den Verkäufern war erneut die Mähren AG, die sich aktuell verstärkt ihren Fokus auf ihren Heimatmarkt Berlin und der Rhein-Ruhr Region legt [wir berichteten] und dementsprechend ihren Bestand optimiert.
Mit dem Portfolio-Ankauf im Frühjahr [wir berichteten] wächst der Bestand der neu gegründeten Wohnungsbaugesellschaft der beiden Unternehmer Ulf und Jens Laub, die ein Investitionsziel von 200 Mio. Euro anpeilt, damit auf 750 Einheiten in der Elbmetropole. Während die bisherigen Käufe laut der Investoren für den langfristigen Bestand vorgesehen sind, wird das aktuelle Investment in der Neustadt nach Neustrukturierung in den Wiederverkauf gehen. Insgesamt wurden deutlich über 100 Mio. Euro investiert.
„Wir sehen, dass Dresden einer der wenigen Standorte in Ostdeutschland ist, bei dem das Cluster-Konzept – hier mit Silicon Saxony – aufgeht. Auch alle unsere Gewerbeinvestitionen liegen in der Vermietung über unseren Erwartungen“, sagen die Brüder Dres. Laub.
Finanziert werden die Pakete unter anderem von der Stadtsparkasse München, der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, der Sparkasse Meißen und künftig auch von der Deutschen Bank.