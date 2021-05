Die Optima-Aegidius Firmengruppe zieht einen weiteren Mieter für das gemeinsam mit IKR entwickelte New Eastside Munich in Berg am Laim an Land. Der international agierende Hersteller von Lösungen für die industrielle Netzwerktechnik Moxa Europe hat rund 1.200 m² in dem Gebäude angemietet.

Der Ne...

[…]