Die Eugen Lehmkühler GmbH konnte einen weiteren Mietvertrag in der Krefelder Hochstraße vermitteln. Eyes and More zieht innerhalb der Bestlage von Krefeld von der Hochstraße 49 in die zuletzt durch Backwerk genutzten Räumlichkeiten in die Hochstraße 95 um. Die Eröffnung des neuen Shops erfolgte Mitte Oktober.



.