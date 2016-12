Oppenheim: Spatenstich für die Landskrongalerie erfolgt

Der Investor, die Timbra Group, ist gestartet: Nachdem im November 2016 Am hohen Brückenweg in Oppenheim die Bauarbeiten zur Errichtung der Landskrongalerie los gingen, ist nun durch Timbra-Geschäftsführer Tim Brauer, im Beisein von Thomas Günther (CDU) und Marcus Held (SPD) der erste Spatenstich gesetzt. Im Januar 2017 sollen dann am Krämereck-Süd die Hochbauarbeiten für das größte Einkaufszentrum zwischen Worms und Mainz beginnen.

Das Grundstück für das neue Einkaufszentrum liegt zwischen Oppenheim und Nierstein auf Oppenheimer Gebiet und wurde bereits vor 15 Jahren für großflächigen Einzelhandel ausgewiesen. Auf dem ca. 32.000 m² großen Areal entstehen Gebäude mit ca. 12.000 m² Geschossfläche. Die Galerie soll im Herbst 2017 eröffnen. Die ca. 8.800 m² großen Verkaufsflächen sind bereits an Ankermieter wie Kaufland, DM, Deichmann, Futterhaus und Action vergeben. Kaufland ist allerdings mit Abstand der größte Mieter und belegt gut 50 Prozent der Flächen.



Generalübernehmerin für das Projekt der Bauherrin Projektentwicklungsgesellschaft PEK ist die Nordhorner List Bau. Das Tochterunternehmen der Wormser Timbra Group hat das Büro SFB mit der Planung und Projektsteuerung beauftragt.