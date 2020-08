Oppenheim: REWE mietet für 15 Jahre

Rewe bleibt seinem Oppenheimer Standort am Sant Ambrogio-Ring treu. Der Betreiber unterzeichnete jetzt mit der Interra Immobilien AG einen Mietvertrag über 15 Jahre für einen Neubau. Der wird das bisherige Gebäude ersetzen und über dem Markt Platz für 50 Wohneinheiten bieten.

Erst Ende 2019 hatte Interra das 7.534 m² große Areal am Sant Ambrogio-Ring 2 mit der 2.212 m² umfassenden Einzelhandelsimmobilie und 100 Parkplätzen in Oppenheim erworben. Jetzt nehmen die Planungen klare Konturen an. Der Abriss der 1987 errichteten Rewe-Immobilie zu Mitte kommenden Jahres ist beschlossene Sache. Doch schon spätestens Anfang 2022 darf der Betreiber am gleichen Ort ein frisch errichtetes Ladenlokal mit 2.150 m² Grundfläche beziehen. Während der Ankermieter des geplanten Objektes nun feststeht, hält das Gebäude noch attraktive kleinere Flächen für gewerbliche Mieter bereit.