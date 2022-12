OpernTurm bleibt zu 100 % vermietet

Die Schweizer Großbank UBS hat ihren Mietvertrag im OpernTurm langfristig verlängert. Seit 2010 ist die UBS Ankermieterin im OpernTurm und seit 2016 ist auch die Zentrale der UBS Europe SE in dem 170 Meter hohen Büroturm angesiedelt. Mit der Ardian Germany GmbH konnte zudem eine weitere renommierte Mieterin aus der Finanz- und Investmentbranche gewonnen werden.

