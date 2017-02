Opel feiert Richtfest für neues Warenverteilzentrum in Bochum

Ein Jahr nach dem ersten Spatenstich wurde heute am neuen Opel-Warenverteilzentrum in Bochum-Langendreer der Richtkranz aufgezogen. Gemeinsam mit Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch, Vertretern des Bauunternehmens Goldbeck feierte Opel-Kommunikationschef Johan Willems das Richtfest des Lagerhauses. Auf einer Gesamtfläche von rund 200.000 m² entsteht auf dem Gelände des ehemaligen Autowerks der größte Logistikstandort von Opel in Europa. 60 Millionen Euro investiert der Konzern hier.

.

Der Neubau ergänzt das seit 1966 bestehende „Zentrallager für Ersatzteile und Zubehör“. Das neue, hochmoderne Lagerhaus hat eine Länge von über 440 Metern und eine Breite von 210 Metern. Mehr als 100.000 verschiedene Teilepositionen finden hier Platz. Das hochmoderne Warenverteilzentrum liefert Ersatzteile für mehr als 5.500 Händler und über elf Millionen Opel-Fahrer in Europa. Rund 700 Menschen werden hier arbeiten.



„Wir können mit diesem Neubau unsere Logistikprozesse signifikant verbessern. Die schnelle und reibungslose Ersatzteilversorgung unserer mehr als 5.500 Händler in Europa ist ein wichtiger Faktor der Kundenzufriedenheit“, sagte Willems in Bochum.





Erst vergangenen Dezember übergab der Wirtschaftsminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Garrelt Duin, den zweiten Bewilligungsbescheid zur Entwicklungsförderung der Fläche des ehemaligen Fahrzeugwerkes („Mark 51° 7“). Ein weiterer Grund für die Verantwortlichen der Stadt, optimistisch zu sein. „Mit dem Neubau sind in kurzer Zeit gleich mehrere Großprojekte in unserer Stadt auf den Weg gebracht worden. Starke Signale für die Attraktivität des Standorts im Herzen des Ruhrgebietes. Bochum ist der Ort, an dem es sich lohnt zu investieren. Und auch wenn noch viel Arbeit vor uns liegt, so zeigen die Resultate der letzten zwei Jahre, dass hier in Bochum Besonderes geleistet wird“, so Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch.