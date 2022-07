OP-Gebäude für die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen

Die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen erweitert Ihren bestehenden Gebäudekomplex um zwei OP-Gebäude für die Orthopädie. Das Modulbauunternehmen Cadolto erhielt den Auftrag, den Neubau in Modulbauweise zu planen und zu realisieren.

.

Der aus 13 Modulen bestehende Neubau umfasst eine Bruttogrundfläche von 804 m². Das Modulgebäude erstreckt sich über zwei Geschosse und wird direkt an das bestehende Klinikgebäude angeschlossen. Im Untergeschoss wird die Technik für Lüftung und Gebäudetechnik sowie vier Büro- und zwei Besprechungsräume integriert. Im Erdgeschoss befinden sich zwei OP-Räume mit Einleitung sowie dementsprechende Räume, die als Patientenwartezone dienen sowie für die Ver- und Entsorgung, Zentralbereich und Schreibbüro.



„Der Start der Modulstellung stellt einen wichtigen Meilenstein im Projektverlauf dar. Mit dem Neubau können wir nicht nur auf die sehr hohe Nachfrage reagieren, sondern auch unsere Kapazitäten erweitern", so Dorothee Enbergs, Vorstandsvorsitzende und Kaufmännische Direktorin der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen sowie LVR-Klinik Viersen und Mönchengladbach.



Die Modulstellung stellt im gesamten Projektverlauf einen wichtigen Meilenstein dar. Vor dem Start der Modulauslieferung fand am 14.06.2022 ein Treffen aller Projektbeteiligung zur Besichtigung des Baufelds statt.