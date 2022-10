Der Mode- und Schuhanbieter Onygo ist seit Donnerstag auch in Ludwigsburg zu finden. In der Heinkelstraße 1 im Einkaufszentrum Breuningerland hat das Unternehmen 150 m² Fläche angemietet. Somit verfügt Onygo nun über 25 Stores in Deutschland. Zuletzt eröffnete der Mode- und Schuhanbieter einen Shop im Segschneider-Haus in Bonn [wir berichteten].

