Onygo eröffnet im Breuningerland Sindelfingen

Onygo zieht in Sachen Expansionspolitik zum Ende des Jahres noch einmal richtig an. In kurzen Abständen eröffnete der Mode- und Schuhanbieter in der zweiten Jahreshälfte Stores in Bonn, Ludwigsburg und Aachen, am 3. Dezember gesellt sich ein Store in Sindelfingen zu den Neueröffnungen hinzu.

Wie schon im Oktober in Ludwigsburg eröffnet die Filiale von Onygo in Sindelfingen in einem „Breuningerland“. In dem Einkaufszentrum in der Tilsiter Straße 15 wurden 250 m² angemietet, auf denen das Unternehmen namhafte Fashion und Footwear anbietet.