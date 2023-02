Der Onshore-Grünstromerzeuger Alterric Deutschland GmbH hat eine Bürofläche mit ca. 660 m² in der Martinistraße 1 in Bremen gemietet. Alterric ist ein Gemeinschaftsunternehmen des Energieversorgers EWE und der Aloys Wobben Stiftung. Vermieter der Bürofläche ist die Martinistraße 1 GmbH & Co. KG, die Robert C. Spies Gewerbe & Investment GmbH & Co. KG war vermittelnd tätig.

.