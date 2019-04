Only übernimmt die Jeans Fritz-Flächen in Minden

Mieterwechsel in der Fußgängerzone von Minden. Der Modefilialist Bestseller expandiert mit seinem Konzept Only und übernimmt die rund 290 m² große Einzelhandelsfläche von Jeans Fritz in der Bäckerstraße 25. Vermittelt wurden die Flächen vom Maklerhaus Projekt 1A.

Das Maklerhaus aus Osnabrück hatte erst vor kurzem Snipes, einem Anbieter für Sneaker und Streetwear, eine Erweiterungsfläche in Hannover vermittelt. Das Unternehmen hat die rund 120 m² große Einzelhandelsfläche von Yourfone in der Georgstraße 12 übernommen. Snipes sitzt dort bereits seit 2015 auf rund 700 m² [wir berichteten] und nutzte nun die Möglichkeit sich durch die Einbeziehung der Nachbarfläche zu vergrößern. Insgesamt gibt es derzeit viel Bewegung in der Georgstraße [Hannover - Weiterhin gut florierender Handelsplatz].