Only sichert sich Ladenlokal in 1A-Lage von Bochum

Die dänische Fashionmarke Only wird die derzeit noch durch das Unternehmen Nanu-Nana genutzten Flächen am Husemannplatz 1, Ecke Kortumstraße beziehen. Die Eröffnung des neuen rund 200 m² großen Stores in der Innenstadt von Bochum ist im Sommer 2023 geplant. Die Eugen Lehmkühler GmbH konnte den Mietvertrag in der 1A-Lage von Bochum vermitteln.

.

„Das Unternehmen wird mit seiner Marke Only ein Gewinn für den vorhandenen Branchenmix in der Innenstadt von Bochum sein und hat sich durch die Anmietung der werbewirksamen Ecklage eine der markantesten Flächen in der Innenstadt gesichert“, erläutert Stephan Lahme, Geschäftsführer der Eugen Lehmkühler GmbH.