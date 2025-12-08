Cookie Fehler:

Auf Expansionskurs

Only mietet in 1A-Lage von Nienburg

Die dänische Fashionmarke Only hat langfristig einen neuen Standort in der 1A-Lage von Nienburg angemietet. Die erfolgreiche Eröffnung des neuen rund 400 m² großen Stores in der Lange Straße 62 erfolgte am 20.11.2025.

