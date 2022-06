Only kommt nach Stralsund

Das dänische Fashion-Label Only hat im Mai 2022 einen Store an der Ossenreyerstraße 19 in Stralsund eröffnet. Vormieter am Standort war Hammer Schuh. Lührmann hat bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig. Das Ladenlokal in absoluter Bestlage von Stralsund hat rund 600 m² im Erdgeschoss.

„Bestseller hat sich für Only eine der besten Flächen in der Fußgängerzone von Stralsund gesichert“, erklärt Simon Frank, der als Senior Consultant am Berliner Standort von Lührmann diesen Deal verantwortet. „Der Standort Stralsund ist für Einzelhändler seit jeher attraktiv. Es gibt eine beständig hohe Nachfrage nach Einzelhandelsflächen in allen Größen.“ Stralsund als „Tor zu Rügen“ profitiere besonders auch vom Tourismus auf der beliebten Ferieninsel.