Only eröffnet Stores in Fulda und Unna

Das Mode-Label Only feiert in diesen Wochen in zwei Städten die Eröffnung von neuen Stores.

.

In Fulda hat das Unternehmen eine Fläche von rund 300 m² im ehemaligen Hauptsitz der RhönEnergie in der Bahnhofstraße 2 angemietet. Die Flächen in der 1A-Lage wurden zuvor von Momentum Real Estate renoviert. Der Immobilienentwickler hält das Büro- und Geschäftshaus mit einer Mietfläche von 5.500 m² seit 2017 im Bestand.



Zudem feiert das Modelabel auch in NRW eine Eröffnung. In Unna sicherte sich das Modelabel einen 380 m² großen Store in der Bahnhofstraße 28 und schließt damit die Lücke, die durch den Abgang von Esprit in der Fußgängerstraße entstanden war.