Das dänische Fashion-Label Only bezieht ein neues Ladenlokal in der Schildergasse 52 in Köln. Vormieter am Standort war Wam Denim. Lührmann hat bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig. Der neue Store in Kölns Hochfrequenzlage bietet rund 500 m² Verkaufsfläche im Erdgeschoss. Die Eröffnung ist am 8. Dezember 2022

