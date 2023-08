Only eröffnet Store in der Lüneburger Innenstadt

Die Only Stores Germany GmbH wird eine Filiale in Lüneburg eröffnen. Dazu hat das Modekonzept insgesamt 1.500 m² in der Große Bäckerstraße 6-7 angemietet. Davon sind rund 1.150 m² auf zwei Etagen verteilte Verkaufsfläche. Die Fläche wurde bislang von einem Textilienanbieter genutzt und wird von Only im November übernommen. Die Eröffnung soll dann nach einem Umbau folgen.

Eigentümerin des vollvermieteten Geschäftshauses mit insgesamt 2.000 m² ist Deka Immobilien, Spezialist für Immobilieninvestments in der Deka-Gruppe. JLL hat Deka Immobilien im Rahmen eines Asset Management Mandates beraten und die Anmietung vermittelt.