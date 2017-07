Die dänische Bestseller Gruppe mit einem Filialnetz von derzeit mehr als 3.000 Shops weltweit, hat in Berlin-Mitte eine Fläche von rund 200 m² angemietet. Die vormals von Tom Tailor genutzte Einzelhandelsfläche in der Neue Schönhauser Straße 3-5 wird aktuell für das Konzept Only umgebaut und in den nächsten Wochen eröffnet. Die Vermittlung des Mietvertrages und die Beratung des Vermieters sowie des alten und neuen Mieters erfolgten durch Storescouts.

