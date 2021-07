Online-Lebensmittelhändler mietet 13.700 m² im Segro CityPark Frankfurt

Segro erweitert den Segro CityPark Frankfurt um drei Gebäude mit zusammen 20.600 m² Gewerbefläche. Von den neu entstehenden Flächen mietet ein Online-Lebensmittelhändler 13.700 m². Nach der sukzessiven Fertigstellung dieser zweiten Bauphase wird das gesamte Areal ab Anfang 35.000 m² Mietfläche umfassen.

.

„Mit diesen Built-to-suit Flächen können wir perfekt die Anforderungen unseres neuen Mieters an Logistikflächen für die Letzte Meile erfüllen“, sagt Janina Kaya, Senior Leasing Managerin bei Segro. „Da wir während der Planungsphase noch individuell auf unsere Kunden eingehen konnten, haben wir bereits vor Baustart mehr als 80 Prozent der Flächen vermieten können.“



Der CityPark Frankfurt in der Gaugrafenstraße 24 wird von Segro auf einem 14,5 Hektar großen Gelände entwickelt, das bis 2008 vom US-Militär genutzt wurde. Direkt neben dem Areal befindet sich eine 2,5 Hektar große Auenlandschaft, die Segro 2019 renaturiert und an die Stadt Frankfurt übergeben hat. Vogelnistkästen und Insektenhotels wurden in diesem Rahmen ebenfalls als Beitrag für die Natur angebracht.



Mit seinem modernen Design und der Bauweise nach DGNB-Gold-Zertifizierung integriert sich der Gewerbepark in die innenstadtnahe Umgebung in der Graugrafenstraße 24 in Frankfurt-Rödelheim. Mehrere Bus- und S-Bahnlinien bieten zudem eine gute Anbindung. Über die Anschlussstelle Frankfurt-Rödelheim sind in kurzer Zeit über die A 648 die Autobahnen A 5 und A 66 zu erreichen.



Bei der Vermietung war das Maklerunternehmen KnightFrank vermittelnd tätig.