Online-Händler Reuter mietet 1.200 m² im Düsseldorfer MedienHafen

Der Fach- und Onlinehändler für Design-Innenausstattung in den Bereichen Bad und Küche, die Reuter Onlineshop GmbH, bezieht voraussichtlich im Sommer dieses Jahres eine neue Ausstellungsfläche von 1.200 m² in der Kaistraße 13 in Düsseldorf. Eigentümer der Immobilie ist ein Versorgungswerk mit Sitz in Düsseldorf. Das Immobiliendienstleistungs-Unternehmen Savills vermittelte auf Seiten des Mieters.

„Der MedienHafen überzeugt durch sein zukunftsweisendes Energiekonzept sowie eine sehr gute Infrastruktur. Auf einer Gesamtfläche von rund 4.650 m² bietet das Büro- und Geschäftshaus optimalen Raum für die neue Ausstellung und Expansion des Unternehmens Reuter am Standort Düsseldorf“, sagte Panajotis Aspiotis, Managing Director / Head of Düsseldorf and Cologne bei Savills.