Flyeralarm expandiert in München. Dazu hat die Online-Druckerei mit Fokus B2B-Bereich rund 320 m² am Rindermarkt 16 angemietet. Die neue Flyeralarm „Business Lounge“ soll im dritten Quartal 2018 eröffnen. Vorheriger Nutzer des Ladenlokals war das Unternehmen Lumas. Das Geschäftshaus gehört einer Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in München. JLL hat den Mieter beraten und die Anmietung vermittelt.

