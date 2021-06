One Group setzt Kurzläuferserie fort

Ein halbes Jahr nach dem Start des ProReal Europa 9 setzt die Hamburger One Group nach dessen Ausplatzierung bei 100 Millionen Euro ihre Kurzläuferserie mit einem Nachfolgeprodukt fort. Ab sofort können Anleger den ProReal Europa 10 zeichnen, der wie sein Vorgänger als nachrangige Namensschuldverschreibung mit dreijähriger Laufzeit strukturiert ist.

.

Erneut werden mit den Geldern der Anleger Wohnungsbauvorhaben in deutschen und österreichischen Metropolen finanziert. Die feste Verzinsung liegt durchgängig – sowohl in der Platzierungsphase als auch während der Regellaufzeit – bei 5,75 Prozent p. a. Die Zinszahlungen sind gewohnt vierteljährlich vorgesehen. Zugleich handelt es sich mit einem Planvolumen von 75 Millionen Euro und einer maximalen Erhöhungsoption auf bis zu 250 Millionen Euro um das bislang größte Produkt der One Group.



"Dank der umfassenden Projektpipeline unseres Partners Soravia von 3,9 Milliarden Euro und der hohen Nachfrage auf Anlegerseite planen wir diesmal von Beginn an mit einem höheren Emissionsvolumen“, so Geschäftsführer Malte Thies.