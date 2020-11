One Group lanciert neuen Kurzläufer erstmals als Inhaberschuldverschreibung

Die Hamburger One Group hat mit dem ProReal Secur 1 erstmals eine festverzinsliche Inhaberschuldverschreibung emittiert. Die Anleihe soll wie alle erfolgreichen Vorgängerprodukte alternative Finanzierungsmittel für Wohnungsbauentwicklungen in deutschen und österreichischen Metropolen zur Verfügung stellen. Durch den Zugriff auf die 3,3 Milliarden Euro große Projektpipeline der Muttergesellschaft Soravia bestehen verschiedene Investitionsmöglichkeiten.

.

Die Schuldverschreibung ist auf eine Laufzeit bis zum 31.12.2024 ausgelegt und plant eine laufende, jährliche Verzinsung von 5,75 Prozent. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 10.000 Euro, ein Agio entfällt. Das Emissionsvolumen soll bis zu 50 Millionen Euro betragen. Als Zahlstelle bei der Anleihe-Emission fungiert die KAS Bank N.V. - German Branch.



„Seit Jahren bieten wir Verlässlichkeit und anleiheähnliche Kurzläufer-Produkte. Wir freuen uns, mit dem ProReal Secur 1 erstmals ein festverzinsliches Wertpapier anzubieten. Bei dieser Emission konzentrieren wir uns auf KWG-regulierte Finanzexperten. Diese Zielgruppe hat den dezidierten Wunsch nach einer depotfähigen und handelbaren Investmentlösung an uns herangetragen“, so Malte Thies, Geschäftsführer der One Group GmbH.



„Bei der konstant steigenden Nachfrage war der Schritt zu einer festverzinslichen Anleihe nur logisch. Wir erschließen mit dem ProReal Secur 1 neue Märkte, Partner und Anleger - und eröffnen diesen den etablierten Investitionsansatz und das Potenzial des Unternehmensverbundes mit Soravia“, so Dennis Gaidosch, Geschäftsführer der One Consulting GmbH.



Neben dem ProReal Secur 1 und dem kürzlich gestarteten Private Placement ProReal Private 2 plant die One Group mittelfristig zudem die Fortsetzung der etablieren ProReal-Serie als nachrangige Namensschuldverschreibung. „Die Bedienung unserer bestehenden Partner und Investoren genießt oberste Priorität“, so Thies zu den weiteren Planungen.