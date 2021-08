One Group lanciert drittes Private Placement

Mit dem ProReal Private 3 legt die Hamburger One Group bereits das dritte Private Placement im Rahmen ihrer erfolgreichen ProReal-Serie auf. Die Vermögensanlage richtet sich analog zu ihren Vorgängerprodukten an semiprofessionelle Investoren und finanziert dringend benötigte Wohnungsbauvorhaben in deutschen und österreichischen Metropolen. Investoren profitieren von der Wohnungsknappheit und von der Finanzierungslücke gleichermaßen. Das Vorgängerprodukt ProReal Private 2 konnte innerhalb von nur neun Monaten mehr als 23 Millionen Euro einwerben und somit das geplante Platzierungsvolumen deutlich übertreffen.

.

Der ProReal Private 3 zeichnet sich durch eine feste Laufzeit bis zum 31.12.2026 bei einer laufenden Verzinsung von 7,0 Prozent p. a. aus. Bis zum 30.06.2022 erhalten Frühzeichner bereits eine Verzinsung von 6,0 Prozent p. a. Die Zinszahlungen erfolgen vierteljährlich. Die Mindestzeichnungssumme für den Kurzläufer beträgt 200.000 Euro zuzüglich 1,5 Prozent Agio. Das geplante Emissionsvolumen liegt derweil bei 15 Millionen Euro und kann auf bis zu 25 Millionen Euro aufgestockt werden.



Für Malte Thies, Geschäftsführer und Gesellschafter der One Group, ist die Auflage des neuen Kurzläufers Ausdruck von Kontinuität: „In den vergangenen Jahren haben wir uns als Anbieter von Vermögensanlagen auch für semiprofessionelle Investoren auf dem Markt etabliert. Die überaus erfolgreiche Platzierung des ProReal Private 2 belegt die konstant starke Nachfrage. Anleger sind auf der Suche nach stabilen Investments, die größtmögliche Solidität mit einer attraktiven Rendite verbinden. Im aktuellen Negativzinsumfeld rückt daher unsere erfolgreiche ProReal-Serie in den Fokus von Investoren. Mit unserem neuen Private Placement bieten wir semiprofessionellen Investoren eine ganz besondere Version des etablierten Investitionsansatzes mit attraktiven Konditionen.“