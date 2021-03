One Group führt ProReal Deutschland 5 planmäßig zurück

Die Soravia-Tochter ist mit ihrer ProReal-Serie weiter auf Erfolgskurs. Das jüngste Produkt landet einen großen Platzierungserfolg und auch ältere Produkte aus der Serie erfreuen sich nach wie vor einer großen Beliebtheit bei den Anlegern.

.

Die One Group hat mit ihrem im Dezember 2020 aufgelegten ProReal Europa 9 nach wenigen Wochen einen Platzierungsstand von rund 70 Mio. Euro erreicht und das ursprünglich angesetzte Planvolumen von 50 Mio. Euro bereits überschritten. Die Erhöhungsoption der Emission bis maximal 100 Mio. Euro wurde bereits gezogen.



Auch andere Produkte aus der ProReal-Serie werden von Anlegern stark nachgefragt. Die im November gestartete Inhaberschuldverschreibung ProReal Secur 1 [wir berichteten] weist einen Platzierungsstand von zehn Mio. Euro auf. In das Private Placement ProReal Private 2 wurden ebenfalls bereits mehr als zehn Mio. Euro von Anlegern investiert.



Begünstigt wird die hohe Nachfrage von der nächsten planmäßigen Rückzahlung. Mit dem ProReal Deutschland 5 wurde im Januar ein weiteres Produkt der ProReal-Serie zu einem erfolgreichen Abschluss geführt. Nach dem Ende des Investitionszeitraums am 31.12.2020 erfolgte die letzte Zinszahlung sowie die Auszahlung des Nominalkapitals von 51 Mio. Euro an die rund 2.000 Anleger vollständig und prospektgemäß. Der Gesamtmittelrückfluss eines Anlegers, der die Vermögensanlage zum 01.01.2017 gezeichnet hat, beträgt 121 Prozent vor Steuern.



Ein Großteil der Investoren hat sich direkt für ein Folge-Investment in der ProReal-Serie entschieden. „Wir freuen uns, dass bei der nächsten Rückzahlung dank gewohnt reibungsloser Performance rund 70 Prozent der Kunden die Rückflüsse direkt reinvestiert haben“, sagt Malte Thies, Geschäftsführer der One Group. „Unsere Produkte gewinnen immer mehr Zuspruch von Anlegern und Vermittlern – durch freiwillige Sicherheitsinstanzen und eine Landesbankprüfung zuletzt auch von Kreditinstituten“, erläutert Thies. „Wir bedienen das Bedürfnis nach planbarer Verzinsung in turbulenten Zeiten und tragen gleichzeitig zur Finanzierung dringend benötigter Wohnbauvorhaben in deutschen und österreichischen Metropolen bei.“



Das Konzept der Investition in Neubau- und Revitalisierungsprojekte im Wohnimmobiliensegment ist nach wie vor äußerst ertragreich. Daher arbeitet die das Unternehmen schon jetzt an Nachfolgeprodukten mit gleichem Investitionsansatz, bei dem – anders als bei klassischen Bestandsinvestitionen – Anleger über die ProReal-Serie gleich mehreren ausgewählten Neubauvorhaben alternatives Fremdkapital zur Verfügung stellen. Die Anleger profitieren dabei von der 3,3 Mrd. Euro großen und diversifizierten Projektpipeline des österreichischen Entwicklers Soravia als Mutterkonzern der One Group.